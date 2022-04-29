Око за око: в прокат выйдет боевик с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном

29 апреля компания-прокатчик «Экспонента Фильм» опубликовала трейлер криминального боевика «Вендетта. Банды Атланты». И похоже, что это один из тех фильмов, в которых Брюс Уиллис снимался в конце своей карьеры, гонясь за количеством, а не качеством.

Вдобавок к бывшему «крепкому орешку» в картине снялась еще одна легенда — боксер Майк Тайсон. Но не ждите, что эти ребята будут за хороших парней.

По сюжету бывший морпех теряет умницу-дочь из-за разборок уличных банд. Полиция ничем не помогла, ведь убийца оказался сыном криминального авторитета. Главный герой сам линчует виновного, чем провоцирует настоящую уличную войну. Это уже не месть, а настоящая мафиозная вендетта.

Кроме именитых стариков, в фильме сыграли Тео Росси («Сыны анархии») и Томас Джейн («Каратель»).

Фильм выйдет в российский прокат 9 июня.

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