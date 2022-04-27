Супергерои, только не те: в кино выйдет итальянский фильм о причинах возникновения любви

5 мая в российских кинотеатрах выйдет итальянский фильм «Супергерои». Но нет – в нем никто не летает, не стреляет лазером из глаз и не борется с инопланетными захватчиками.

Это веселая мелодрама о парочке влюбленных, таких разных, что их случайный роман вполне может оказаться любовью на всю жизнь.

Она — импульсивная художница, которая мечтает нарисовать свой комикс и ненавидит всякие условности. Он — профессор физики, убежденный, что у любого явления в мире есть свое объяснение. Они все время спорят, чем было их случайное знакомство и к чему оно приведет. Романтика для тех, кто любит покопаться в чувствах.

Режиссером картины выступил Паоло Дженовезе, снявший драматическую комедию «Идеальные незнакомцы» 2016 года.

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