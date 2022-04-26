Детектив или игра: в кино выходит французская комедия «Вечеринка на вылет»

Зрителям снова предстоит угадать, кто убийца, но на этот раз расследование будет веселым.

5 мая в российских кинотеатрах выйдет французская детективная комедия «Вечеринка на вылет».

По сюжету женщину-архитектора приглашают отреставрировать особняк (почти замок) эксцентричного богача, который сделал состояние на продаже настольных игр. Однако, когда героиня пребывает на место, пожилой заказчик неожиданно погибает, а его таинственный убийца объявляет, что является одним из членов семьи жертвы. Злодей предлагает всем собравшимся сыграть в игру в старинном доме покойного, чтобы узнать, кто на самом деле отправил старика на тот свет.

На удивление героини и зрителей наследники богача соглашаются играть. А вместе с ними участие в безумных поисках подсказок должна принять и сама архитектор, отличающаяся крайней рациональностью.

В комедии снялись Алис Поль («Анонимные романтики»), Эдди Митчелл («Любовь на кончиках пальцев»), Миу-Миу («Последний наемник») и другие французские актеры.

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