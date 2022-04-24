Драться против самой себя: Карен Гиллан снялась в фильме про клонирование

В кино выйдет триллер о том, как человек побеждает своего двойника.

19 мая в российских кинотеатрах выйдет новый фантастический триллер со звездой киновселенной Marvel Карен Гиллан под названием «Клон» (не путать с культовым бразильским сериалом!).

По сюжету, в мире будущего действует программа, по которой тяжелобольной человек может клонировать себя и оставить горющим близким своего клона, который будет лучшей версией оригинала. Главная героиня так и сделала, но затем узнала, что болезнь ее не убьет.

И тут начинается самое интересное: произведенного двойника нельзя так просто убрать, по новому закону обе версии человека должны сразиться в жестокой игре, чтобы выжила самая сильная.

Женщине придется дать бой своему клону, вот только рефлексы и физические данные копии гораздо выше, чем у исходного человека. Чтобы победить, героине придется стать лучше не только себя прежней, но и превзойти идеальную версию себя. А ее муж тем временем уже решил, что с двойником жены ему будет лучше.

Вместе с Карен Гиллан главные роли в триллере сыграли Аарон Пол и Тео Джеймс.

Добавим, что фильм был презентован на кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году и вышел в американский прокат 15 апреля.

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