Итальянский супергерой: в Сети покажут новый кинокомикс «Дьяволик»

В мае в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера экранизации итальянского супергеройского комикса «Дьяволик» от братьев-режиссеров Антонио и Марко Манетти.

По сюжету Дьяволик — это благородный преступник, который противостоит настоящим злодеям. Его новая цель — розовый бриллиант, принадлежащий молодой вдове. Ловкому и неуловимому вору почти удается выкрасть драгоценность, но тут он влюбляется в женщину и обещает ей помочь избавиться от властного ухажера, который донимает красавицу. Но для героя в маске это оказывается ловушкой.

Новый фильм — это только первая часть трилогии о Дьяволике, которую снимают братья Манетти. Сам комикс появился 1960-х годах и породил многочисленные анимационные сериалы, видеоигры и театральные постановки. Создатели новой экранизации решили, что лучше сделать фильм в жанре экшен-триллера нежели любовную драму. Они также отказались от визуального буйства комиксов, чтобы создать более реалистичное действие.

Изменился и сам Дьяволик, который в 60-х очень сильно походил на французского Фантомаса. Сегодня его изначальный образ показался бы карикатурным. Но режиссеры оставили шик той эпохи в виде обтягивающих черных костюмов, спорткара «Ягуар» и блестящего холодного оружия.

Главные роли исполнили: Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси и другие известные итальянские актеры.

Премьера фильма «Дьяволик» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 мая.

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