В кино выйдет казахстанский боевик «Время патриотов»

20 апреля компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала русский трейлер нового казахстанского фильма «Время патриотов».

Это история о двух братьях — храбром офицере разведки и лихом летчике-истребителе. Они не очень ладят между собой, но когда над страной нависла угроза, братья объединяются, чтобы спасти человеческие жизни. Правда, что конкретно угрожает мирным гражданам, в трейлере не показали.

Все актеры картины — из Казахстана, но фильм все равно ощущается как отечественный.

Премьера в Российских кинотеатрах — 12 мая.

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