Слепая девушка против бандитов: в кино выйдет триллер «Будь моими глазами»

19 апреля компания «Централ Партнершип» опубликовала русский трейлер канадского психологического триллера «Будь моими глазами».

Главная героиня фильма — незрячая девушка, которая пользуется приложением на смартфоне «Будь моими глазами». С помощью него можно позвонить волонтеру по видеосвязи и попросить его рассказать, что находится рядом с тобой. И вот она остается одна в загородном доме, в который ночью пробираются грабители. Героиня может выйти живой, полагаясь только на слух и помощника в смартфоне.

Добавим, что в Дании действительно разработали подобное приложение, в нем задействованы миллионы добровольцев по всему миру.

Премьера фильма в России запланирована на 19 мая.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.