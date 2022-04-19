«Телохранитель киллера» и его сиквел повторно выйдут в российский прокат

Вместе с «Брестской крепостью» и «Подольскими курсантами».

В новый киноуикенд, который начнется 5 мая, в таблице российского проката значится сразу несколько повторных выпусков ранних фильмов.

Так, в частности, зрителям снова покажут комедийные боевики «Телохранитель киллера» (2017) и «Телохранитель жены киллера» (2021).

Также из западного кино перевыпуск ожидает американскую комедийную драму «Зеленая книга» (2018) и французский семейный фильм «Белль и Себастьян» (2013).

Повторно можно будет увидеть целый ряд отечественных военных фильмов: «Брестская крепость» (2010), «Коридор бессмертия» (2019), «Освобождение, Последний штурм» (1971) и «Подольские курсанты» (2020).

Новый кинокомикс от Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» также стоит в графике премьер на дате 5 мая. Однако его могут снять в любой момент из-за западных санкций. Напомним, ряд крупных американский киностудий отозвал свои новинки из российского проката на фоне украинских событий.

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