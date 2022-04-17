Любовь зла: в кино выйдет российский мультфильм про принцессу и лесное чудище

28 апреля в российских кинотеатрах начнется прокат отечественного анимационного фильма «Бука. Мое любимое чудовище». Главные роли в этой современной сказке озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков и Тимур Родригез.

По сюжету, своенравная принцесса Варвара сбегает из дворца, чтобы отправиться на встречу со своим прекрасным принцем. Вот только вместо жениха девушке встречается лесное чудище и разбойник Бука, который не прочь получить выкуп за ценную заложницу. Но через какое-то время героиня замечает, что неотесанный злодей совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Под мохнатой шкурой у него бьется благородное сердце.

Добавим, что картина должна также выйти за рубежом под названием My Sweet Monster. В РФ ее собиралась выпустить в прокат кампания Sony Pictures, но после того, как она ушла с российского рынка, мультфильм перехватил прокатчик «Вольга».

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