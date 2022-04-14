Все три части «Последнего богатыря» вышли в повторный прокат

Чтобы поддержать отечественные кинотеатры в период бойкота западных студий, на большие экраны вернулся настоящий русский богатырь. Правда, последний.

14 апреля в повторный прокат вышли все три части сказочного блокбастера «Последний богатырь», включая финальную — «Посланник тьмы», премьера которой состоялась минувшей зимой.

«За три части герои франшизы пережили немало приключений. На ваших глазах они вступали в схватку со злом, дружили, влюблялись и были достойным примером смелости и доброты! Приглашаем вас пережить яркие эмоции вновь», — обратилась к зрителям компания-прокатчик «Централ Партнершип».

Напомним, три фэнтези-фильма рассказывают о парне из современной России, который узнает, что является сыном Ильи Муромца из сказочного Белогорья. Наследнику великого воина предстоит дать бой силам зла, вот только мощью своего отца он не обладает. Хорошо хоть, мозги на месте.

Удивительно, ведь «Последний богатырь» снимался с участием западной студии Walt Disney Pictures, а компания Disney, как известно, полностью приостановила прокат своих фильмов в России. Но на то он и богатырь — прорвался к своим!

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