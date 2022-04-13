Обойдемся без Кейджа: «Невыносимая тяжесть огромного таланта» изъята из российского проката

Плохая новость для поклонников Николаса Кейджа.

21 апреля в российском прокате должен был стартовать его новый фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Американская компания Lionsgate до последнего держала картину в графике релизов, но за неделю до премьеры сняла ее. Причина — все тот же отказ крупных западных студий крутить свое кино в России из-за ситуации на Украине.

Вместе с Кейджем студия лишила россиян и Киану Ривза, точнее, его четвертого фильма «Джон Уик». Тот должен был выйти в мае 2022 года, но еще несколько месяцев назад был перенесен на март 2023-го, так что нынешняя отмена боевика не так страшна. Об этом в Telegram сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

А вот «Невыносимую тяжесть огромного таланта» жалко. Напомним, это комедийный боевик с Николасом Кейджем и Педро Паскалем. Кейдж играет в нем самого себя в прямом смысле слова — актера, которому предлагают за деньги повторить его культовые роли. Правда, заказчик «бенефиса» — не совсем обычный человек. И агенты ЦРУ вербуют кинозвезду, чтобы провести операцию против этого богача.

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