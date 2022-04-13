И снова маньяки: в прокат выходит отечественный триллер «Казнь»

21 апреля в российских кинотеатрах выйдет новый отечественный триллер «Казнь», в котором сыграли Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Даниил Спиваковский и другие актеры.

Это картина о маньяках, прообразами для которых послужили Андрей Чикатило и Анатолий Сливко. По сюжету следователь, который десять лет вел дело о серийных убийствах и завершил его расстрелом двух обвиняемых, вдруг узнает, что настоящие преступники все еще на свободе. Неожиданно объявилась одна из жертв, чьи показания меняют весь ход следствия. Сыщик возвращается к делу, чтобы исправить свою ошибку. Но этот новый поворот становится его приглашением на собственную казнь.

Зрителей ждет тяжелый и довольно сложный по структуре фильм. Сюжет развивается в двух временных линиях: в 1981 и 1991 годах. К тому же он разбит на семь глав.

Прокатный рейтинг картины — 18+.

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