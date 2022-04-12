«Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат в отреставрированном варианте

Компания-прокатчик «Арткино» объявила о том, что повторно запускает в кинотеатрах культовый советский фильм «Любовь и голуби».

Картина Владимира Меньшова выйдет в прокат с 21 апреля с отреставрированными изображением и звуком. Зрители этих показов получат бонус — видеорассказ о том, как создавался шедевр.

В основу фильма положена вполне реальная история семьи из сибирской глубинки. Простой советский рабочий впервые в жизни едет по путевке на юг. Там он встречает роковую красотку, которая очаровывает его и уводит из семьи. Деревенский герой-любовник не сразу понимает, что произошло, а когда осознает, все домашние уже настроены против него.

Киностудия «Мосфильм» отреставрировала картину для тех, кому будет интересно посмотреть ее на большом экране.

Добавим, что ранее этот прокатчик выпустил в кино обновленные версии советских фильмов «Кин-дза-дза!», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Служебный роман».

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