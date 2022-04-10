Обе части «Бумера» выйдут в повторный прокат

Пока западные студии запрещают россиянам смотреть свои блокбастеры, можно вспомнить культовые картины отечественного кино.

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Чтобы компенсировать отсутствие западных блокбастеров в кино, российские прокатчики возвращают на большой экран старые хиты. Обе части «Брата» уже показали, настало время «Бумера».

21 апреля компания «Наше кино» выпустит в повторный прокат фильма «Бумер» (2003) и «Бумер. Фильм второй» (2006) режиссера Петра Буслова. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко и Максим Коновалов. Композитором выступил Сергей Шнуров.

Напомним (а стоит ли?), что фильм Бумер рассказывает о четверых приятелях из криминальных кругов, которые вляпались в нехорошую историю и пытаются «залечь на дно», скрываясь на автомобиле BMW. Картина стала культовой, как отображение криминального мира России конца 90-х годов. Его часто сравнивали с «Бригадой» и критиковали за романтизацию жизни бандитов.

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