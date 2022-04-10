Стой, а не то мама будет стрелять: в прокат выходит российский фильм «Оторви и выбрось»

21 апреля в кинотеатрах выйдет новая российская премьера с очень непростой семейной историей. «Оторви и выбрось» — криминальная комедия в духе Тарантино, но русской душой.

По сюжету, женщина после четырех лет тюрьмы выходит на свободу и решает начать новую жизнь. Ей осталось только забрать 10-летнюю дочь у своей матери, но деспотичная бабушка не собирается просто так отдавать внучку. Когда девочку «похищают», она направляет одноглазого киллера в погоню за беглянками. Будут драки, кровь, захват заложников и полны хаос. Материнская любовь, граничащая с безумием.

В главных ролях — Анна Михалкова, Александр Яценко и Виктория Короткова. Также в картине снялись Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Николай Шрайбер и Софья Кругова в роли девочки. Режиссером выступил Кирилл Соколов, подаривший зрителям черную комедию «Папа, сдохни».

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