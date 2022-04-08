В России сняли комедию про обманутых дольщиков

Фильм о том, как борьба за справедливость превратилась в криминальную аферу.

7 апреля компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала трейлер новой российской комедии «Отчаянные дольщики». Проблема, поднятая в этом фильме, наверняка, знакома каждому второму жителю страны не понаслышке.

Две самые обычные семьи покупают квартиры в строящемся ЖК и узнают, что будут соседями. Но заветные ключи от нового жилья супружеские пары так и не получили — ушлый застройщик украл деньги и плевать хотел на сроки сдачи объекта. Несостоявшиеся новоселы приехали к нему, чтобы взглянуть в глаза обманувшему их предпринимателю, но, по иронии судьбы, похитили его, и теперь ситуация стала еще сложнее.

В ролях: Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова, Александра Флоринская и Григорий Сиятвинда.

Комедия про криминальную борьбу за справедливость выйдет в кино 28 апреля.

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