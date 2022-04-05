Женщина-терминатор и ее муж: вышел трейлер комедии «Ботан и Супербаба»

4 апреля компания «Каропрокат» опубликовала трейлер фантастической комедии от продюсера и сценариста Ильи Куликова — создателя сериала «Полицейский с Рублевки».

Фильм называется «Ботан и Супербаба», и он продолжит тему человекоподобных роботов в российском кино.

По сюжету бывший «ботаник», а ныне ученый сверхсекретной военной лаборатории берет прототип боевого андроида с внешностью сексапильной красотки, чтобы представить его в качестве своей жены на вечере встречи выпускников. Впечатлить одноклассников удалось, а вот справиться с характером робота — нет. Чуть что «терминаторша» включает боевой режим и начинает разрушать все вокруг себя. В том числе и жизнь бедного ученого.

Главного героя сыграл Роман Попов, а его боевую подругу — Софья Каштанова.

Фильм выйдет в кинотеатрах 12 мая.

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