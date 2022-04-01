Новые видео российских блогеров покажут в кинотеатрах

Сеть кинотеатров «Каро» запустила проект «Видеоблогеры в кино». В его рамках популярные блогеры могут представить свои новые видео на большом экране.

Фанаты звезд Интернета получат возможность увидеть контент любимых инфлюенсеров в кинозалах раньше всех и не переживая за перебои в работе соцсетей. А также обсудить ролики с их создателями не в комментариях, а вживую!

Первым резидентом такого формата станет YouTube-канал «Чикен Карри». 4 апреля он представит новый выпуск своего комедийного шоу «Подземелья Чикен Карри» на большом экране в московском киноцентре «Октябрь». Зрители смогут вживую встретиться с создателями и участниками проекта. Встречу посетят блогеры-рэперы Big Russian Boss, Skvoz Bab и другие. Билеты доступны здесь, начало мероприятия в 20:00. Трейлер выпуска выложен в YouTube.

Добавим, что так киносеть хочет поддержать блогеров, многие из которых остались без возможности монетизировать свой контент. Подобные показы в будущем могут пройти не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Сейчас «Каро» ищет блогеров, которые готовы присоединиться к данному проекту.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.