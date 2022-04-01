Киберпанк по-русски: в прокат выходит фантастический фильм «Обратимая реальность»

14 апреля в кинотеатрах выйдет отечественный фантастический триллер «Обратимая реальность». Это кино о не таком уж далеком будущем, где границы между виртуальной жизнью и реальностью начинают стираться.

Сюжет крутится вокруг компании, которая разрабатывает виртуальные «приключения» — выдуманные реальности, в которых можно попробовать все. Однако внезапно эти цифровые миры наполняются «глюками», которые пугают и даже убивают пользователей. За дело берется оперативник виртуальной полиции, его задача — найти преступника среди сотрудников компании, производящей «приключения».

В ролях: Павел Чинарев, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев, Евгений Антропов, Евгения Дмитриева и другие.

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