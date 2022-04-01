Компания Disney полностью приостановит прокат своих фильмов в России

Причем это касается не только западных, но и отечественных проектов студии.

Компания Disney, которая одной из первых западных студий отменила показы своих фильмов в России из-за событий на Украине, полностью приостановит прокат релизов в кинотеатрах РФ. Причем это будет касаться не только западных, но и российских новинок, прокатчиком которых является американский медиагигант.

Полная приостановка начнется с 7 апреля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Запрет коснется и голливудских картин, например, детектива «Смерть на Ниле», и российских — в частности спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Виктором Хориняком и Сергеем Безруковым.

Издание отмечает, что Disney является лидером среди дистрибьюторов в России. Доля западной компании на отечественном кинорынке превышает 30%.

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