Японскую драму «Сядь за руль моей машины» покажут в кино до официальной премьеры

31 марта в российских кинотеатрах стартует показ японского фильма «Сядь за руль моей машины». Эта экранизация рассказа Харуки Мураками заявила о себе на Каннском кинофестивале 2021 года и получила четыре номинации на «Оскар».

В России ее представляет компания «Экспонента фильм». Перед большой премьерой прокатчик устроит ряд ранних показов.

Тем, кто хочет увидеть это творение первым, следует обратить внимание на следующие даты:

22 марта в 20:00 — Санкт-Петербург, кинотеатр «Аврора»;

23 марта в 19:00 – Москва, кинотеатр «Художественый»;

25 марта в 20:00 — Великий Новгород, кинотеатр «Новгород»;

26 марта в 19:00 — Москва, «Барвиха Luxury Village»;

27 марта в 20:00 — Екатеринбург, «Ельцин центр»;

29 марта в 20:00 – Москва, кинотеатр «Москино Космос»;

30 марта в 18:00 – Челябинск, «Кинотеатр имени Пушкина»;

30 марта в 18:30 — Новосибирск, кинотеатр «Победа»;

30 марта в 19:30 – Москва, кинотеатр «Иллюзион»;

30 марта в 19:30 – Ростов-на-Дону, кинотеатр «Горизонт».

Напомним, по сюжету, японский режиссер едет на театральный фестиваль в Хиросиму, чтобы поставить там Чеховского «Дядю Ваню». Везет его молчаливая девушка-водитель, с которой постановщик после нескольких часов в дороге завязывает доверительные отношения. Оба героя узнают, что их попутчик имеет достаточно сложное прошлое, чтобы молчать о нем.

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