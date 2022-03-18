Нынешние подростки против пионеров: вышел трейлер комедии «Артек» с Михаилом Галустяном

Премьера семейного фильма состоится в кино в конце апреля 2022 года.

18 марта шоумен Михаил Галустян поделился в Telegram трейлером нового российского фильма «Артек. Большое путешествие», в котором выступил актером и продюсером.

Картина расскажет о четырех современных детях, которых родители отправили в знаменитый лагерь «Артек». Как думают сами ребята, их просто сплавили на лето подальше от разборок взрослых. Там юные герои находят дерево, исполняющее желания. Поделившись с ним своими мечтами, дети неожиданно оказываются в 1988 году, в советском «Артеке» — в то время, когда познакомились их родители. Возможно, это путешествие в прошлое поможет ребятам узнать, как разрешить накопившиеся семейные проблемы.

Трейлер дает понять, что основной юмор фильма будет крутиться вокруг столкновения поколений. Ведь советские пионеры практически ничего не поймут из речи современных зумеров. Ну и конечно, Миша Галустян добавил «Артеку» своих фирменных шуток. В картине также снялись Екатерина Климова, Людмила Артемьева, Евгений Пронин, Ян Цапник, Надежда Михалкова, певец Сергей Жуков в роли самого себя и его дети.

Премьера фильма в кино назначена на 28 апреля.

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