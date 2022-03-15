Создатели «Смешариков» выпустят в кино 3D-мультфильм про домового

14 марта компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала в Сети трейлер нового отечественного мультфильма «Финник».

Анимационную картину выпустили те же люди, что создали «Смешариков». В озвучке приняли участие Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

Сюжет отчасти напоминает старый мистический фильм «Битлджус», только эта история не о призраках, а о домовых. Финник — ворчливый домовой старого особняка, который только и делает, что выживает со своей территории надоедливых людишек. Но девочка из новой семьи, заехавшей в дом, вдруг начинает видеть вздорного духа и хочет с ним подружиться. А тут как раз в их городе происходит крупное преступление, которое можно расследовать с помощью способностей домового.

больше по теме Хабенский, Киркоров и Макарский озвучили новый мультфильм про Суворова Премьера отечественной анимации в кино назначена на 1 мая.

Мультфильм выйдет в кинотеатрах 24 марта.

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