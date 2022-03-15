Хабенский, Киркоров и Макарский озвучили новый мультфильм про Суворова

15 марта «Союзмультфильм» опубликовал тизер своего полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие». Это будет первая большая кинотеатральная премьера киностудии за более чем 20 лет.
Картина расскажет о приключениях юноши, который по воле случая попал на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На экране развернутся исторические события, приправленные захватывающим сюжетом, коварными интригами, юмором и капелькой романтики.
Суворова в новом мультфильме озвучил Константин Хабенский, а главного антагониста — генерала Франца фон Вейротера — Филипп Киркоров. Также в картине звучат голоса Антона Макарского, Юлии Рутберг, Анны Ардовой и других отечественных артистов.
«Суворов. Великое путешествие» выйдет в кинотеатрах 1 мая.
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