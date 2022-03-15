Хабенский, Киркоров и Макарский озвучили новый мультфильм про Суворова

Премьера отечественной анимации в кино назначена на 1 мая.

15 марта «Союзмультфильм» опубликовал тизер своего полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие». Это будет первая большая кинотеатральная премьера киностудии за более чем 20 лет.

Картина расскажет о приключениях юноши, который по воле случая попал на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На экране развернутся исторические события, приправленные захватывающим сюжетом, коварными интригами, юмором и капелькой романтики.

Суворова в новом мультфильме озвучил Константин Хабенский, а главного антагониста — генерала Франца фон Вейротера — Филипп Киркоров. Также в картине звучат голоса Антона Макарского, Юлии Рутберг, Анны Ардовой и других отечественных артистов.

«Суворов. Великое путешествие» выйдет в кинотеатрах 1 мая.

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