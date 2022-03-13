Фильм «Ампир V» с Оксимироном поменяет прокатчика, но выйдет в срок

Компания Sony Pictures приостановила свой бизнес в России. Но кроме ее западных фильмов, которые отечественные зрители пока не увидят, у прокатчика были и местные проекты. В частности, новый российский фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, который должен был выйти на больших экранах в конце марта 2022 года.

Но релиз картины все-таки состоится. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», продюсеры фильма ведут переговоры с представителями Sony Pictures о том, чтобы передать права на прокат другому дистрибьютору. Дата выхода при этом останется неизменной – 31 марта.

Напомним, новый блокбастер расскажет историю о вампира, что тайно правят человечеством под видом мировой элиты. Но вот в ряды богатых кровососов попадает простой парень, который не может относиться к обычным людям как к скоту. И в четко выстроенной теневой империи намечается революция.

В картине сыграли Павел Табаков, Вера Алентова, Марина Зудина, Игорь Жижикин, Максим Дрозд и рэпер Оксимирон.

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