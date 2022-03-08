В середине марта выйдет трейлер сиквела «Кота в сапогах» от Dreamworks

Новый мультфильм из вселенной «Шрека» пролежал на полке три года.

7 марта анимационная студия Dreamworks выпустила короткий ролик с одним из своих главных персонажей – Котом в сапогах (тот самый «котик из «Шрека»).

В 2011 году у него вышел сольный мультфильм, в озвучке которого были задействованы Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Билли Боб Торнтон, Гильермо Дель Торо и другие звезды. И вот, более чем через десять лет, состоится премьера его сиквела.

В тизере Кот объявил, что через восемь дней выйдет полноценный трейлер второй части под названием «Последнее желание». То есть, его стоит ждать 15 марта.

Сюжет расскажет о том, что Кот истратил восемь из своих девяти жизней и отправился в опасное путешествие за возможностью восстановить свой запас везения. Умирать герой теперь категорически нельзя, но уже в тизере на него падает здоровенный колокол. Кстати, боевая подруга нашего героя Киса Мягколапка должна вернуться в сиквеле.

Мультфильм должен был выйти в кино еще в конце 2018 года, но из-за многочисленных задержек его вообще исключили из графика релизов. Ожидается, что он вернется в сентябре 2022 года.

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