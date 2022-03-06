Дружба девочки и царя зверей: вышел трейлер приключенческого фильма «Король-львенок»

6 марта компания-прокатчик Exponenta Film опубликовала русский трейлер нового французского фильма «Король-львенок» (не путать с диснеевским хитом «Король лев», хотя отсылка к нему очевидна).

Сюжет расскажет про львенка по кличке Кинг, который сбежал из клетки в аэропорту и спрятался в доме обычной французской семьи. Его находит 12-летняя девочка и решает, что животное нужно обязательно вернуть домой – в Африку. Только за помощью к властям она не стала обращаться – те ведь обязательно посадят малыша в клетку. Совершить рискованное путешествие юной героине помогут ее 15-летний брат и дедушка-путешественник.

В Европе премьера фильма состоялась в феврале. В российских кинотеатрах «Король-львенок» выйдет 2 июня.

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