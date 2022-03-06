В повторный прокат выйдет драма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном

Датский комедийно-драматический фильм 2020 года «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном будет повторно выпущен в российский прокат. Зрители смогут посмотреть его большом экране с 17 марта.

Такое решение приняла компания Capella Film, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм рассказывает о четверых школьных учителях, которые решают провести эксперимент: выпивать понемногу шампанского в день, чтобы повысить свой уровень счастья. Сначала им удается добиться неплохих результатов. Но как при таких «исследованиях» не скатиться в алкоголизм?

Педагоги получают приятные и горькие уроки, а вместе с ними и зрители. Картина была очень высоко оценена критиками, как отражение кризиса среднего возраста, и получила множество кинонаград, в том числе и «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Добавим, что 24 марта также компания выпускает в российский прокат психологический триллер «Мания» с Изабель Фурман.

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