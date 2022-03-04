Меняем Паттинсона на Бодрова: в российский прокат вернутся фильмы «Брат» и «Брат-2»

В отсутствие западных новинок кино российский прокат поддержит себя отечественным продуктом и не без доли патриотизма.

К примеру, компания «Наше кино» собирается вернуть на большие экраны «Золотую коллекцию» студии СТВ. Так 24 марта в кинотеатрах появятся культовые картины «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, а с 7 апреля в повторный прокат выйдет космическая драма «Салют-7» Клима Шименко.

Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Издание добавляет, что в прокате можно также ожидать фильмы «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно», «Кочегар» и мультфильмы из серий «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк».

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