Не все под запретом: в марте в кино выйдет боевик «Парни под прикрытием» с Мелом Гибсоном

Далеко не все западные фильмы сняты из российского проката. Так, новый боевик «Парни под прикрытием» с Мелом Гибсоном сохранил свою дату релиза — 17 марта.

По сюжету в 1989 году оперативник ЦРУ и его депрессивный напарник едут в Панаму, чтобы завершить одну незаконную сделку по продаже оружия. Однако задание выходит из-под контроля, и понять, где свои, а где чужие, уже становится трудновато. Повстанцы, наркоторговцы, агенты спецслужб, горячие женщины — все смешались в кучу. Создатели фильма отмечают, что в основу сценария легли реальные события.

Режиссером картины выступил Марк Невелдайн, снявший «Адреналин» (2006) и «Призрачный гонщик – 2» (2012). Партнером Гибсона выступил Коул Хаузер, игравший фильмах в «Черная дыра» (2000), «Двойной форсаж» (2003) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013).

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