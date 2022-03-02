Матерые киллеры в замкнутом пространстве: вышел трейлер боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

Фильм впечатляющий. Осталось, чтобы его не сняли с российского проката.

2 марта компания Sony Pictures опубликовала русский трейлер нового фильма с Брэдом Питтом «Быстрее пули» (Bullet Train).

В боевике, снятом режиссером «Дэдпула-2» и «Взрывной блондинки» Дэвидом Литчем, также задействованы Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Майкл Шеннон, Хироюки Санада, Карен Фукухара и Сандра Буллок.

По сюжету бывший киллер решил вернуться к криминальной работе и получает заказ забрать кейс из сверхскоростного токийского поезда. Однако на деле оказывается, что в составе едет еще с пяток разномастных наемных убийц и у каждого свое задание.

Кто и зачем собрал их всех в замкнутом пространстве? На этот вопрос зрители будут искать ответ в процессе наблюдения за умопомрачительными боевыми сценами.

больше по теме Брэд Питт займется продолжением мистической комедии «Битлджус» Сиквел находится в разработке.

Примечательно, что трейлер не дает точной даты выхода фильма, ограничиваясь фразой «скоро в кино». Дело в том, что Sony и другие крупные кинокомпании с марта в 2022-го стали отменять релизы своих блокбастеров в России. Релиз боевика должен состояться 14 июля, но как будет не самом деле — покажет время.

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