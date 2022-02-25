Скучали по Японии? Вышел тизер триллера «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

14 июля в российских кинотеатрах должен выйти новый триллер «Быстрее пули» (Bullet Train) — американская экранизация романа японского писателя Котаро Исаки «Поезд убийц».

У картины звездный актерский состав: Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок, Хироюки Санада, Майкл Шеннон, а также Джоуи Кинг, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Карен Фукухара и другие знаменитости.

По сюжету пятеро наемных убийц оказываются собраны вместе в одном скоростном поезде, мчащемся через Японию. Киллеры понимают, что это «собрание» случилось не просто так. Но какие мотивы у организатора встречи?

Создатели триллера решили оригинально прорекламировать будущий релиз. Они запустили в Интернете сайт железнодорожной компании Nippon Speed Line, которая существует во вселенной фильма. На портале сейчас идет отсчет времени до некого события 2 марта. Вероятно, в этот день там появится полноценный трейлер картины.

А пока в Сети появился тизер, очень похожий на рекламу скоростного поезда той же компании. В ролике с красивыми кадрами из Японии голос Брэда Пита говорит о комфортном путешествии, а затем появляется сам актер, с синяками и кровоподтеками, как будто только что пережил бой. Смотрим:

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