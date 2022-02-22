В апреле 2022-го в прокат выйдет отечественный фильм «Первый Оскар»

21 апреля в отечественный прокат выйдет российский фильм «Первый Оскар». Это экшен-драма режиссера Сергея Мокрицкого, вдохновленная реальной историей съемок документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой».

По сюжету два студента операторского факультета влюблены в одну девушку-актрису, но тут начинается Великая Отечественная война. Все трое героев отказываются ехать в эвакуацию и отправляются на фронт. Парни становятся военными кинооператорами и снимают фильм о боевых действиях. В картине сыграли Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и другие артисты.

Как передает ТАСС, в основу сюжета легла реальная история съемок документального фильма Ильи Копалина и Леонида Варламова. В 1943 году их картина «Разгром немецких войск под Москвой» (на западе получила название Moscow Strikes Back) получила первый «Оскар» советского кино. Но за этим успехом стояли судьбы конкретных людей, о чем зрителям и расскажет грядущая премьера.

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