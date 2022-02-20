«Криминальное чтиво» Квентина Тарантино снова выйдет в российском прокате

Культовая классика возвращается на экраны. С 31 марта 2022 года компания «Иноекино» снова запустит в российский прокат фильм «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино 1994-го.

Сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами, чтобы максимально передать дух оригинала. В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис и другие.

Данный фильм не нуждается в представлении — его знают даже те, кто не смотрел, потому как эта картина породила огромное количество мемов и буквально перевернула кино. «Криминальное чтиво» не поддается четким жанровым рамкам. Тут и черная комедия, и гангстерская драма, и неонуар. Здесь бандиты философствуют о фастфуде и переживают религиозные озарения под градом пуль.

«В чем идея криминального чтива? Это книжка в мягкой обложке, к которой не относишься всерьез», — говорил о своем творении сам Квентин Тарантино.

Добавим, что «Криминальное чтиво» удостоилось «Оскара», «Золотой пальмовой ветви», «Золотого глобуса» и премии BAFTA.

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