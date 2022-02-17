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Еще один брошенный солдат: вышел трейлер боевика «Наемник» с Крисом Пайном

Фильм для тех, кто соскучился перестрелкам и шпионским играм.

Еще один брошенный солдат: вышел трейлер боевика «Наемник» с Крисом Пайном
Крис Пайн в фильме «Наемник». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года.

17 февраля в Сети появился русский трейлер нового боевика «Наемник» (Contractor) со звездой «Чудо-женщины» Крисом Пайном в главной роли.

41-летний актер играет американского спецназовца, уволенного из вооруженных сил без пенсии. Чтобы прокормить свою семью, боец принимает предложение старого боевого товарища и нанимается на работу в частную военную организацию. Но первое же задание в Восточной Европе демонстрирует, что теперь солдат сражается за плохих парней. И вот ему уже приходится спасать свою жизнь от мести новых «коллег».

В картине также снялись Бен Фостер и Кифер Сазерленд.

В американских кинотеатрах релиз намечен на 1 апреля 2022 года. В России — 10 марта.

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