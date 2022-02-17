Спорт, любовь и шпионаж: в кинотеатрах вышел фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

17 февраля в прокат вышла отечественная спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Режиссером картины выступил Алексей Пиманов, сценарий написали братья Пресняковы («Изображая жертву» 2006 года).

Это история о том, как сразу после войны, на волне дружбы СССР и Великобритании, футбольную команду московского «Динамо» приглашают в Англию для ряда товарищеских матчей. Принимающая сторона думает, что к ним приехали одиннадцать дикарей, которые и в футбол-то играть не умеют, но советские спортсмены «дают жару» на полях хозяев.

Но вне игры разворачивается не меньшая драма, ведь наши ребята не знают, что такое звездность и пиар (ах, было же время), а британцы на этом собаку съели. Английская журналистка начинает крутить роман с одним из динамовцев, будучи уверенной, что такую историю публика ждет гораздо больше, чем результаты матчей. А тут еще и подковерные шпионские игры вплетаются в любовную интригу.

В картине снялись Андрей Чернышов, Макар Запорожский, Алена Коломина, Павел Трубинер, Роман Курцын и целая плеяда молодых актеров.

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