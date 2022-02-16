Снова спешат на помощь: студия Disney сняла полнометражный фильм о Чипе и Дейле

Нас ждет новое кино о жизни мультяшек в реальном мире.

15 февраля студия Walt Disney опубликовала трейлер полнометражного фильма про своих культовых персонажей Чипа и Дейла — Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

Два знаменитых бурундука снова спешат на помощь, но уже не в мультипликационном сериале, а в многогранной картине, совмещающей в себе игры реальных актеров, двухмерную и трехмерную анимацию.

По сюжету Чип, Дейл и их команда когда-то были популярны в Голливуде (оригинальный сериал про них вышел 30 лет назад — в 1989–1990 годах). С тех пор мир сильно изменился. Поменялись графика, анимация, предпочтения зрителей, появилась целая куча новых персонажей. Наши герои давно отошли от дел и живут почти забытые публикой в современном Лос-Анджелесе, где, кроме них, обитает большое количество других анимационных персонажей. Прямо как в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Кстати, сам Роджер тоже появится в новой картине.

Но вот один из друзей Чипа и Дейла пропадает, и команда спасателей должна забыть свои разногласия и снова объединиться ради борьбы с негодяями. А по ходу сюжета создатели картины расскажут неприглядную правду о том, как тяжело живется в Голливуде персонажам забытых мультфильмов.

В озвучке и съемках проекта приняли участие несколько известных американских комиков. Фильм выйдет на потоковом сервисе Disney+ 20 мая 2022 года.

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