Герои «Парка юрского периода» вернутся в шестом фильме франшизы про динозавров

10 февраля студия Universal Pictures опубликовала русский трейлер предстоящего фильма «Мир юрского периода: Господство».

Создатели франшизы про динозавров в современном мире придумали максимально много крутых сцен со своими зубастыми творениями. В новом фильме динозавры будут бегать по снегу, врываться в кинотеатр, прыгать по крышам зданий, брать на таран самолеты и машины — все, чтобы привлечь зрителей к большим экранам.

Еще один подарок для поклонников франшизы — это возвращение постаревших персонажей из фильма «Парк юрского периода» 1993 года. В сюжете вновь появятся герои Сэма Нилла, Лоры Дерн и Джеффа Голдблюма. Ну и, конечно, никуда не делись Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, замкнувшие на себе новую трилогию «Мир юрского периода».

Сюжет продолжится спустя четыре года после событий фильма 2018-го. Динозавры расселились по планете, и теперь люди уже не являются царями природы. Никто не может предсказать, какой вид будет далее господствовать на Земле.

Картина выйдет в российский прокат 9 июня.

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