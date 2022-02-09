Летом 2022 в кино выйдет мультфильм-приквел «Истории игрушек» про Базза Лайтера

8 февраля анимационная студия Pixar выпустила трейлер нового мультфильма из франшизы «История игрушек». Картина будет называться «Базз Лайтер», в честь одного из главных персонажей серии, и расскажет его предысторию.

Да, здесь Базз Лайтер – не игрушка, а отважный астронавт, бороздящий космос. В честь него и создали пластиковую фигурку, у которой затем будут собственные приключения с ковбоем Вуди и другими куклами. В начале «Истории игрушек» мальчик Энди посмотрел некий фильм по телевизору и захотел купить фигурку Базза Лайтера. И вот этот самый фильм выходит в кино.

У главного героя будут непростые разборки с роботами, инопланетянами и космическими технологиями. Озвучил его Крис Эванс, он же Капитан Америка в Marvel.

В американских кинотеатрах анимационный фильм выйдет 17 июня 2022 года. В России – на день раньше.

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