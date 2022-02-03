Со своим уставом в чужой монастырь: в прокат вышел фильм «Непослушник»

3 февраля в российских кинотеатрах вышла новая отечественная комедия «Непослушник», главную роль в которой сыграл Виктор Хориняк.

Звезда «Последнего богатыря» перевоплотился в дерзкого блогера, снимающего пранки. Однажды он высмеял церковный обряд, и теперь ему грозит срок за оскорбление чувств верующих. Герой скрывается от полиции, и все та же религия помогает ему найти выход — уйти от правосудия в монастырь.

А дальнейший сюжет понравится тем, кто оценил фильм «Холоп». Современный наглый, разнузданный парень пытается ужиться в традиционном, нравственном обществе. Надев рясу, он пришел в монастырь «со своим уставом» и исправляться нисколечко не собирается. Что в итоге победит — нигилизм или праведность? Похоже, мы с вами уже знаем ответ.

В картине также снялись Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин и Антон Ескин.

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