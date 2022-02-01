Первый взгляд на «Воланда»: вышел трейлер новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Фильм выйдет в прокат в начале 2023 года.

1 февраля компания-прокатчик Universal Pictures опубликовала в Сети первый тизер-трейлер нового российского фильма «Воланд», снятого на литературной основе романа «Мастер и Маргарита».

Ролик показал множество кадров из будущей картины и задал дату ее выхода в прокат — 1 января 2023 года. Поклонники западного кино наверняка увидят в тизере множество отсылок и реверансов к голливудским фильмам. Несмотря на то что сюжет развернется в Москве 30-х годов, новая экранизация Булгакова выглядит очень свежо.

В тизере засветились известные актеры Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Данил Стеклов, Александр Яценко, Марат Башаров и, конечно, немецкий артист Аугуст Диль, играющий Воланда.

Напомним, что создатели фильма несколько изменили сюжет булгаковского романа. В их версии, Мастер сочиняет Воланда для своего романа, основываясь на иностранце, которого встретил лично. Но потом писатель перестает понимать, где реальность, а где вымысел. Неужели дьявол реальный? Сцену на Патриарших прудах зрители точно увидят.

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