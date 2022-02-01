Netflix покажет новый фильм из серии «Техасская резня бензопилой»

Культовый слэшер «Техасская резня бензопилой» продолжился новым фильмом.

31 января потоковый сервис Netflix опубликовал русский трейлер одноименной картины, которая станет прямым продолжением оригинала 1974 года, но его сюжет развернется 50 лет спустя.

Прошло полвека, маньяк Кожаное лицо обосновался в заброшенном техасском городке, и у него там течет «тихая жизнь», пока однажды в это место не приезжает группа молодых предпринимателей со своим проектом. Зря они туда приехали, очень зря.

Новых жертв маньяка сыграли восходящие звезды сериалов Нелл Хадсон и Элси Фишер. Кроме того, в фильме появится желающая мести героиня, выжившая в событиях 50-летней давности.

Премьера состоится на Netflix 18 февраля 2022 года. Напомним, что это будет уже девятый фильм в кровавой франшизе. Предыдущий вышел в 2017 году.

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