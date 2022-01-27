Кто убил его жену? В кинотеатрах стартовал детектив «Вальдо» с Чарли Ханнэмом

Звезда «Джентльменов» вернулся на большой экран с новой яркой ролью.

27 января в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма «Вальдо». Это детективный триллер, в котором снялись Чарли Ханнэм и Мел Гибсон.

По сюжету, эксцентричную звезду кино обвиняют в убийстве его жены. Актер нанимает не менее эксцентричного детектива, чтобы доказать свою невиновность. Обоим мужчинам довольно трудно удержать свою жизнь под контролем, но дело есть дело.

В картине также снялись Морена Баккарин («Миссия «Серенити», «Дэдпул»), Доминик Монаган («Властелин колец», Остаться в живых»), Клэнси Браун («Горец», «Побег из Шоушенка») и рэпер Method Man.

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