Звезды посетили светскую премьеру фильма «Параллельные матери» в Москве

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового фильма Пенелопы Крус «Параллельные матери».

Это история о взрослой успешной женщине и девушке-подростке, которые встречаются в родильном отделении в интересном положении. Обеих героинь роднит то, что они не планировали становиться матерями, и у их детей не будет отцов. В этой непростой ситуации дамы становятся друг для друга поддержкой и опорой. Фильм снял классик мирового кино Педро Альмодовар.

В Москве новый фильм представил программный директор «Художественного» Стас Тыркин. Первыми в России ленту посмотрели: Владимир и Сати Спиваковы, Александр Кузнецов, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Юлия Хлынина, Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова, Ян Яновский, Екатерина Одинцова, Маруся Зыкова, Наталья Максимова, Наталья Синдеева, Валерия Роднянская, Мария Андреева, Варвара Мельникова и другие знаменитости.

В российский прокат «Параллельные матери» выйдут 3 февраля.

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