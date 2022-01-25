Дэниел Крейг рассказал, когда стоит ждать выход сиквела «Достать ножи»

Актеры бондианы Дэниел Крейг и Хавьер Бардем обсудили свою работу над фильмом «Координаты «Скайфолл» и попутно поговорили о других кинокартинах.
В этой беседе 53-летний Крейг ответил на вопрос, когда зрителям стоит ждать его следующий фильм «Достать ножи – 2», где он снова сыграл частного детектива, распутывающего заковыристое дело.
«Мы сделали второй фильм летом в Греции, а затем мы снимали студийную работу в Сербии. Он уже в банке. Райан (Джонсон, режиссер. — Прим. авт.) сейчас занимается редактированием, и я думаю, что он выйдет осенью текущего года», — цитирует актера издание Variety.
Добавим, что в актерский состав второй части детектива вошли Дейв Батиста, Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Лесли Одом – младший, Итан Хоук и ряд молодых актрис.
Первый фильм вышел в 2019 году, был тепло принят критиками и окупился более чем в семь раз.
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