Яценко, Виторган, Цуканова-Котт: ко Дню святого Валентина выйдет новый российский ромком

Популярные актеры снялись в новом фильме о всепобеждающей силе любви.

17 января в Сети появился трейлер новой российской комедии про отношения «День слепого Валентина».

В картине снялись Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов, Марк Богатырев, Александр Яцко и другие известные актеры.

По сюжету, в День святого Валентина истории нескольких проблемных пар переплетаются между собой, и героям придется искать настоящую любовь в круговороте ревности, обмана, конфузов и мимолетных интрижек. Но искреннее чувство обязательно найдется, иначе какая же это романтическая комедия?

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Выход фильма в кинотеатрах запланирован на 3 февраля.

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