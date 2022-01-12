На неделю раньше, чем в Америке: фильм «Морбиус» получил новую дату выхода в России

Вампирский блокбастер ворвется в кинотеатры в конце марта 2022 года.

Определена российская дата выхода кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето после того, как в Америке релиз фильма перенесли с января на апрель 2022 года.

Компания Sony Pictures объявила, что боевик про вампира выйдет в кинотеатрах 24 марта, передает ТАСС. Ранее дата релиза стояла 27 января.

Российским фанатам Человека-паука и комиксов Marvel придется подождать еще два месяца, но есть небольшая радость — они увидят премьеру на неделю раньше американцев, у которых «Морбиус» теперь стоит в прокатном графике 1 апреля.

Напомним, неподражаемый Джаред Лето сыграл врага Спайдермена по имени Майкл Морбиус. Это ученый, который в поисках лекарства от неизлечимого заболевания крови открывает вампиризм и сам становится обитателем ночи. Но, как и Веном в новых фильмах, он будет предоставлен сам себе в собственном блокбастере, поэтому сможет немного погеройствовать.

Картина была готова к релизу еще летом 2020 года, но из-за пандемии ее выход несколько раз переносили.

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