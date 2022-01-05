Создатели фильма «Анчартед» поделились отрывком боевика с захватывающими трюками

5 января киностудия Sony Pictures опубликовала в YouTube отрывок из предстоящего фильма с Томом Холландом «Анчартед: На картах не значится».
Это не трейлер, а полноценная 2-минутная сцена, наполненная головокружительными трюками. Главный герой сделал так, что весь груз злодеев, который они везут на самолете, вылетает из грузового люка и болтается на высоте нескольких километров. Но искатель приключений и сам оказывается в этой опасной ловушке, проявляя чудеса эквилибристики, достойные Человека-паука.
Геймеры знают, что точно такой же эпизод был в компьютерной игре Uncharted, по которой снят фильм. Остается надеяться, что это не самая захватывающая сцена боевика, и зрители в кинотеатрах увидят еще что-нибудь захватывающее, помимо трюка с самолетом. Но заявку на зрелищность киношники сделали неплохую.
Напомним, что выход картины в российский прокат намечен на 10 февраля 2022 года.
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