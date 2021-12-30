«Я был близок к нервному срыву»: Иван Янковский рассказал о новом фильме «Чемпион мира»

30 декабря в российских кинотеатрах вышла спортивная драма «Чемпион мира» — о легендарном шахматном матче между чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным.

Роль Карпова сыграл молодой актер Иван Янковский. Его оппонента — Константин Хабенский.

В новом интервью 31-летний Янковский рассказал, что начал погружаться в мир шахмат только когда его назначили на роль — буквально за три недели до начала съемок. Оказалось, что играть шахматиста совсем непросто.

«Пару раз за съемочный период я был близок к нервному срыву, — цитирует актера ТАСС. — Мой герой все держит внутри, он достаточно искренен и открыт только в отношениях с родителями. Мне было сложно совладать с таким напряжением. Плюс я не понимал шахматных ходов, не понимал, как это устроено. Но постепенно я начал получать удовольствие от игры».

Молодой Янковский назвал эту роль «самой зрелой» в своей карьере. У него также была уникальная возможность встретиться со своим героем и расспросить его, как все происходило на самом деле, как правильно двигаться и вести себя за шахматной доской. Так что зрители в кино получат наиболее цельную картинку исторического матча.

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