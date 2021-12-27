В Москве состоялась премьера новогодней комедии «Убить босса»

Фильм о том, что желание изменить свою жизнь в новом году может довести до криминала.

26 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера новогодней комедии «Убить босса».

Поддержать премьеру собрались многие известные люди. Среди них актриса Ирина Безрукова, блогер Лилия Абрамова, комедиантка Елена Борщева, танцовщик Дмитрий Красилов, певцы Доминик Джокер и Margo и другие селебрити.

По сюжету фильма «Убить босса», три главных героя планируют «убрать» двух своих нелюбимых начальников, но у них на все про все лишь 24 часа. Даже самые продуманные планы рушатся в такие сжатые сроки. В главных ролях: Роман Попов, Вячеслав Манучаров, Мария Арнаут и Антон Шурцов.

«Производство картины началось почти два года назад, но в связи с эпидемиологической обстановкой приходилось постоянно переносить весь процесс, а также премьеру фильма. И мы искренне рады, что все состоялось именно сейчас — в преддверии новогодних праздников», — рассказала генеральный продюсер проекта Айсурат Шаманова.

Премьера фильма в российском прокате состоится 13 января 2022 года.

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